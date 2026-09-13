Dom, 13 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo12/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
guerra

Trump diz que Zelensky deve interromper os ataques às refinarias russas

Declarações foram feitas durante evento na Irlanda

Reportar Erro
Trump disse que Ucrânia deve parar de atacar a Rússia Trump disse que Ucrânia deve parar de atacar a Rússia  - Foto: Brendan Smialowski/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (13) que alertou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para que parasse de atacar refinarias na Rússia, pois isso estava causando escassez.

"Zelensky só tem uma coisa a fazer: precisa parar de atacar o diesel na Rússia. Que ele ataque alvos, mas não o combustível diesel, porque ele está causando uma escassez de diesel", disse Trump a repórteres durante uma visita à Irlanda.

Leia também

• Kremlin não descarta retomar negociações trilaterais com Ucrânia em outubro

• Turquia realiza batidas policiais contra locais e ativistas LGBTQIA+

• Iraque reabre três passagens de fronteira com Irã após ataque a oleoduto

"Isso não está sendo causado pelo Oriente Médio, está sendo causado pelo que está acontecendo com Rússia e Ucrânia", acrescentou o presidente republicano.

Trump fez essas declarações neste domingo, durante um dia dedicado ao golfe e à promoção de seus interesses comerciais, no segundo e último dia de sua visita à Irlanda, marcada por seu controverso apoio à reunificação.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter