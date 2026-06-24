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Mundo Trump diz que Zelensky 'está se saindo muito bem' contra a Rússia No ano passado, em seu primeiro encontro na Casa Branca, Trump recebeu Zelensky com duras críticas perante os jornalistas. O presidente ucraniano também sustentou uma polêmica com o vice-presidente americano, JD Vance

O presidente americano, Donald Trump, afirmou, nesta quarta-feira (24), que seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, está apresentando um bom desempenho na guerra contra as forças invasoras russas, após muitas críticas prévias.

"Está se saindo muito bem. Está se mantendo firme, pelo menos. Muita gente está morrendo dos dois lados, mas acho que ele está se saindo muito bem", disse Trump sobre Zelensky em declarações a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca.

"É preciso reconhecer que é corajoso, tem um grande equipamento [militar], bons combatentes", acrescentou.

A Rússia bombardeia a Ucrânia quase diariamente desde que iniciou sua invasão em larga escala ao país vizinho, em fevereiro de 2022, iniciando o conflito mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, enquanto os esforços diplomáticos para pôr fim à guerra se encontram estagnados.

Nos últimos meses, Kiev também intensificou seus ataques contra a Rússia para tentar reduzir as capacidades militares de Moscou e o financiamento do conflito, apontando especialmente contra as infraestruturas de combustíveis.

No ano passado, em seu primeiro encontro na Casa Branca, Trump recebeu Zelensky com duras críticas perante os jornalistas. O presidente ucraniano também sustentou uma polêmica com o vice-presidente americano, JD Vance.

Em seguida, Trump alternou críticas a elogios, na tentativa de conduzir Zelensky a um acordo de paz com o presidente russo, Vladimir Putin, que resiste, por sua vez, às pressões de Washington.

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