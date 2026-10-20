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Internacional Trump diz que Zelensky "tem que chegar a um acordo" com a Rússia Por sua vez, o líder ucraniano se reuniu nesta terça com o enviado de Trump, Steve Witkoff, em Oslo, para conversas destinadas a reduzir as tensões

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta terça-feira (20) que seu par da Ucrânia, Volodimir Zelensky, precisa chegar a um acordo com a Rússia para pôr fim à guerra iniciada há mais de quatro anos.

As declarações de Trump ocorrem após a deterioração das relações entre Washington e Kiev desde que o presidente americano suspendeu parcialmente as sanções para fechar um acordo de fornecimento de diesel com Moscou.

“Ele precisa chegar a um acordo. Precisa querer chegar a um acordo, porque não acredito que seu povo aguente isso por muito mais tempo”, disse Trump a repórteres.

Por sua vez, o líder ucraniano se reuniu nesta terça com o enviado de Trump, Steve Witkoff, em Oslo, para conversas destinadas a reduzir as tensões. Foram discussões "muito produtivas e construtivas", afirmou à AFP uma autoridade americana sob condição de anonimato.

Witkoff se reunirá agora com o presidente russo, Vladimir Putin, para dar continuidade ao processo diplomático, do qual participará virtualmente o genro do presidente americano, Jared Kushner, acrescentou a autoridade.

Segundo a fonte, o encontro de Witkoff com Putin nesta quarta-feira busca "aproveitar os avanços" das conversas em Oslo e criar um caminho para negociações entre Kiev, Moscou e Washington.

"A Ucrânia apresentou novas ideias e propostas, que foram debatidas em detalhes", disse a autoridade. "As partes alcançaram avanços significativos para construir uma abordagem coordenada na interação com a Rússia e impulsionar o processo diplomático."

"Embora ainda haja bastante trabalho a ser feito, as conversas de hoje refletiram um espírito muito positivo e construtivo, uma forte cooperação entre as partes e uma determinação compartilhada de alcançar uma paz abrangente e duradoura", acrescentou.

Mais cedo, Zelensky celebrou a retomada do compartilhamento de inteligência por parte dos Estados Unidos sobre ataques russos iminentes, mas insistiu que Kiev deve ser incluída em qualquer negociação futura sobre seu destino após as reuniões com os enviados americanos.

A Ucrânia tem demonstrado preocupação crescente com as declarações de Trump em sua tentativa de pôr fim à guerra iniciada com a invasão russa em fevereiro de 2022, bem como com seus comentários amistosos em relação a Putin.

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