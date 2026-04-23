Qui, 23 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta23/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Trump diz ter 'controle total' de Ormuz e afirma que Estreito está 'selado' até acordo com Irã

Declaração veio minutos após o presidente americano ordenar que a Marinha americana "atire para matar" contra embarcações que estejam instalando minas em Ormuz

Reportar Erro
Presidente dos EUA, Donald TrumpPresidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Jim Watson / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (23) que os EUA têm "controle total" sobre o Estreito de Ormuz e que nenhuma embarcação pode entrar ou sair da via marítima sem aprovação da Marinha americana, em mais uma escalada da pressão sobre o Irã.

Em publicação na Truth Social, Trump declarou que o estreito está "completamente selado" até que Teerã "seja capaz de fazer um acordo". "Temos controle total sobre o Estreito de Ormuz. Nenhum navio pode entrar ou sair sem a aprovação da Marinha dos Estados Unidos", escreveu.

Leia também

• Zelenski diz que EUA mantêm envio de armas apesar da guerra com o Irã; Harry visita Kiev

• Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

• UE defende acelerar retirada gradual das energias fósseis após crise pela guerra no Oriente Médio

Na mesma postagem, o presidente afirmou que o Irã enfrenta dificuldades para definir sua liderança, citando disputas internas entre "linha-dura", que, segundo ele, estariam "perdendo feio no campo de batalha", e moderados, que "não são nada moderados", mas estariam ganhando espaço.

A declaração veio minutos após Trump ordenar que a Marinha americana "atire para matar" contra embarcações que estejam instalando minas em Ormuz.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter