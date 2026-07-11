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estados unidos Trump diz ter deixado ordem para atacar Irã caso seja assassinado, mas decisão caberia a Vance Presidente americano escreveu neste sábado em sua rede social que o Irã fez ameaças de assassiná-lo e afirmou que "mil mísseis estão prontos e apontados para a República Islâmica do Irã"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter deixado ordens para uma ofensiva militar de grandes proporções contra o Irã caso Teerã cumpra as ameaças de assassiná-lo. Na prática, porém, o governo americano não dispõe de um mecanismo legal que autorize uma retaliação automática após a morte do presidente.

Nesse cenário, a transferência de poder seria regida pela 25ª Emenda à Constituição e pela Lei de Sucessão Presidencial de 1947. O vice-presidente JD Vance assumiria imediatamente a Presidência e o comando das Forças Armadas, com autoridade para decidir sobre qualquer resposta militar. Ele poderia seguir a orientação de Trump, adotar outra forma de retaliação ou optar por não executá-la.

"Os Estados Unidos nunca utilizaram um mecanismo automático desse tipo, por uma série de razões", disse Garrett M. Graff, autor de um livro sobre os planos de continuidade do governo americano em situações de catástrofe. Segundo ele, mesmo que Trump tenha deixado ordens prévias, a autoridade para determinar um ataque passaria imediatamente ao vice-presidente ou ao sucessor designado.

Trump escreveu neste sábado em sua rede social que o Irã fez ameaças de assassiná-lo e afirmou que "mil mísseis estão prontos e apontados para a República Islâmica do Irã, com milhares de outros que seriam lançados imediatamente caso o governo iraniano leve a ameaça adiante". O presidente não mencionou o uso de armas nucleares.

Horas depois, o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou que o país continuará buscando vingança pela morte de seu pai, o aiatolá Ali Khamenei, morto nos ataques americanos e israelenses que deram início à guerra em fevereiro. "Essa vingança é a vontade de nossa nação e certamente será levada adiante", disse em pronunciamento transmitido pela televisão estatal iraniana.

O Wall Street Journal informou nesta semana que Israel alertou autoridades americanas sobre novos planos iranianos para matar Trump. A Casa Branca não comentou a reportagem, mas o presidente fez referência às ameaças durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), na Turquia. "Eles querem eliminar o líder dos Estados Unidos, que sou eu", afirmou. Questionado depois sobre o tema a bordo do Air Force One, Trump respondeu: "Sou o número um na lista deles."

Ameaças iranianas contra Trump e outras autoridades americanas não são inéditas. Em 2022, o governo de Joe Biden advertiu Teerã de que ataques contra cidadãos dos Estados Unidos teriam consequências graves, após a revelação de um plano para assassinar John Bolton, ex-assessor de segurança nacional de Trump. Em 2024, durante a campanha presidencial, autoridades americanas voltaram a alertar o Irã e afirmaram que um ataque contra Trump seria considerado um ato de guerra.

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