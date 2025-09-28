Dom, 28 de Setembro

domingo27/09/2025
GUERRA

Trump diz ver 'chance real de grandeza' no Oriente Médio, em meio a negociações sobre Gaza

Republicano não especificou ao que se refere, mas a publicação acontece dois dias após Trump ter dito que teve discussões "inspiradas e produtivas" com países do Oriente Médio

Foto: Angela Weiss / AFP

Em publicação na manhã deste domingo, 28, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu na rede Truth Social.

"Temos uma chance real de GRANDEZA NO ORIENTE MÉDIO. TODOS ESTÃO A BORDO PARA ALGO ESPECIAL, PELA PRIMEIRA VEZ. VAMOS CONSEGUIR!!!", disse Trump.

O republicano não especificou ao que se refere, mas a publicação acontece dois dias após Trump ter dito que teve discussões "inspiradas e produtivas" com países do Oriente Médio sobre a guerra em andamento na Faixa de Gaza. 

• "Gaza está vivendo um inferno na Terra", diz ministro da Alemanha na ONU

• Ataques israelenses matam 44 pessoas em Gaza enquanto Netanyahu ignora pedidos de cessar-fogo

• Emirados Árabes Unidos pedem fim do conflito em Gaza em reunião com Netanyahu

Na ocasião, Trump disse que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tem sido informado das conversas, embora o premiê tenha reforçado, na ONU, intenção de continuar buscando os objetivos do país no conflito.

