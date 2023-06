Trump é alvo de investigação por documentos sigilosos da Casa Branca

A- A+

Donald Trump foi informado pela Justiça Federal dos Estados Unidos que está sendo investigado pessoalmente pela gestão de arquivos sigilosos da Casa Branca, um novo desafio para o ex-presidente dos Estados Unidos, que aspira a um novo mandato em 2024.

De acordo com vários veículos da imprensa dos Estados Unidos, incluindo The New York Times e CNN, os promotores federais notificaram os advogados do ex-presidente de que a investigação não se limitava mais a seus colaboradores mais próximos, mas se dirigia diretamente a ele.

Os promotores o acusam de ter guardado caixas inteiras de documentos, incluindo alguns classificados como "ultrassecretos" após sua saída de Washington em 2021, e de ter se recusado a devolvê-los, violando as leis federais.

A imprensa americana não especificou quando o ex-presidente foi ouvido, mas seus advogados se reuniram na segunda-feira com funcionários do Departamento de Justiça, em particular o promotor especial Jack Smith, encarregado de supervisionar de forma independente a investigação.

Trump, que por enquanto está amplamente à frente dos demais candidatos após a candidatura republicana, sempre se defendeu de qualquer peculato e se apresenta como vítima de “perseguição política”.

“Como poderia o Departamento da Justiça me indicar quando não fiz nada?”, escreveu na sua plataforma Truth Social na segunda-feira, quando os seus advogados foram recebidos pelos responsáveis deste ministério.



Nos Estados Unidos, uma lei de 1978 exige que todo presidente americano transmita todas as suas cartas, e-mails e outros documentos de trabalho ao Arquivo Nacional. Outra lei, sobre espionagem, proíbe qualquer pessoa de manter documentos protegidos em locais não autorizados e sem segurança.

Ao deixar a presidência para se estabelecer em uma residência residencial em Mar-a-Lago, na Flórida, Trump levou consigo caixas inteiras de documentos.

Em janeiro de 2022, após vários pedidos, ele aceitou devolver 15 caixas contendo mais de 200 documentos classificados. Por e-mail, seus advogados garantem que não havia outros.

A Polícia Federal estimou, porém, que ele não havia devolvido tudo e que ainda tinha muitos em seu clube de Palm Beach.

Agentes do FBI foram lá em 8 de agosto e apreenderam outras caixas contendo 11 mil documentos, incluindo alguns documentos altamente seguros sobre o Irã e a China.

Denunciando veementemente uma operação midiática, seus advogados criticaram amplamente o FBI por publicar uma foto mostrando documentos confiscados carimbados como "Top Secret" em um tapete florido.

Para reprimir as alegações de jogo sujo, o procurador-geral Merrick Garland nomeou o conselheiro especial Jack Smith para supervisionar esta investigação, assim como outra sobre o papel de Trump no ataque ao Capitólio.



Outro promotor especial está investigando paralelamente documentos alcançados encontrados no início do ano em um antigo escritório na casa do presidente democrata Joe Biden por seus advogados.

Essas constatações embaraçosas, assim como outras em uma residência do ex-vice-presidente Mike Pence, permitiram a Trump relativizar sua conduta, embora Biden sempre tenha cooperado com a Justiça, devolvendo voluntariamente os documentos.

O bilionário republicano também usou essas descobertas para unir seus apoiadores quando a Justiça o alcança.

Este foi especialmente o caso em abril, quando o tribunal do estado de Nova York acusou de falsificar documentos contábeis relacionados ao pagamento de US$ 130 mil (R$ 638 mil, na cotação atual) à atriz pornô Stormy Daniels antes da eleição de 2016, na troca de seu silêncio sobre uma suposta relação.

Foi a primeira vez na história dos Estados Unidos que um ex-presidente foi alvo de processo criminal.

