Trump e Biden ficam tecnicamente empatados em nova pesquisa do ''NYT'' sobre eleições dos EUA

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e o atual ocupante do cargo, Joe Biden, estão tecnicamente empatados na corrida presidencial para a Casa Branca deste ano, conforme mostrou nova pesquisa do The New York Times com a Siena College, divulgada neste sábado, 12. A vantagem do republicano encolheu sensivelmente na comparação com o levantamento anterior, de fevereiro, apesar do ex-presidente continuar ligeiramente à frente do atual presidente dos EUA.

Segundo a sondagem, Trump aparece com 46% da preferência dos entrevistados, contra 45% de Biden e 8% que escolheram não responder. Na última edição, o ex-presidente estava cinco pontos porcentuais à frente do rival.

A pesquisa ouviu 1.059 eleitores registrados entre os dias 7 e 11 de abril. A margem de erro é de 3,3 pontos porcentuais.

Apesar da melhora, Biden ainda enfrenta insatisfação do eleitorado em várias frentes, entre eles economia. Do total, 64% dos participantes avaliaram que o país está "indo na direção errada".

Em relação à idade, 69% consideram Biden, de 81 anos, muito velho para ser um presidente efetivo, comparado com 41% que pensam o mesmo sobre Trump, que fará 78 anos em junho.

