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INTERNACIONAL Trump e chefe da Otan pedem que Rússia não amplie guerra na Ucrânia Apelo conjunto foi divulgado apesar de o presidente americano ter descrito Putin como seu "amigo" durante um encontro na China na semana passada

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, pediram que a Rússia não amplie a guerra na Ucrânia, em um comunicado conjunto divulgado na quarta-feira (25), após uma reunião na Flórida.

O encontro, qualificado como "extraordinário" e "muito impactante", abordou as guerras na Ucrânia e no Irã, segundo o documento divulgado pela Casa Branca após a reunião a portas fechadas na residência Mar-a-Lago de Trump.

"Também discutimos a importância de que a Rússia evite qualquer ação que possa, de maneira intencional ou não intencional, expandir a guerra, e a importância de alcançar uma resolução pacífica da guerra o mais rápido possível", acrescenta a declaração.

O apelo conjunto de Trump e Rutte foi divulgado apesar de o presidente americano ter descrito seu homólogo russo, Vladimir Putin, como seu "amigo" durante um encontro na China na semana passada.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, questionou os comentários de Trump sobre Putin. "Para nós, ele é um assassino", disse o mandatário ao canal CNN.

"O que o presidente Trump está fazendo, incluindo a reunião em Shenzhen, é testar Putin", disse Rutte em uma entrevista ao canal Fox News, quando foi questionado sobre os comentários do republicano.

"Quão sério ele é? Está disposto a sentar-se à mesa de negociações? Está disposto a se envolver de fato em conversações? Então vamos manter a pressão. Acho que está funcionando, e precisamos continuar fazendo isso", afirmou o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Trump, acusado por seus críticos de alinhamento com Moscou em detrimento de Kiev, disse após o encontro com Putin que o líder russo deseja que a guerra termine por "meios diplomáticos".

A reunião na Flórida aconteceu no momento em que os países europeus expressam o desejo de participar nas conversações preliminares, que, até agora, incluíram apenas Ucrânia, Estados Unidos e Rússia.

Rutte disse que qualquer acordo deve incluir garantias de segurança para a Ucrânia.

"Quando a guerra terminar, seja com um acordo de paz — de preferência — ou, se não for possível, com um cessar-fogo de longo prazo, precisamos garantir que a Ucrânia tenha garantias de segurança para o futuro", disse.

"Mas o mais importante aqui", acrescentou Rutte, "é que precisamos garantir que a Ucrânia tenha o que precisa para manter a luta, sendo tão bem-sucedida e exercendo pressão máxima sobre os russos".

Trump e Rutte também falaram sobre aumentar os gastos em defesa, algo que o presidente americano pede com insistência às potências europeias, segundo a declaração conjunta.

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