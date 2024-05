A- A+

VEREDITO Trump é considerado culpado de 34 acusações em julgamento criminal em Nova York O veredicto transforma Trump no primeiro ex-presidente americano condenado criminalmente

Donald Trump se tornou nesta quinta-feira (30), o primeiro ex-presidente da história dos Estados Unidos a ser declarado culpado de um crime na Justiça americana. Um júri em Nova York condenou o republicano pelas acusações de que teria feito pagamentos de campanha ilegais para manter o silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels.

A sentença deve definida apenas em 11 de julho, segundo a CNN. As punições poderiam incluir o pagamento de multas, restituições ou até a prisão, a depender da evolução do caso. Trump deve recorrer ao julgamento, de acordo com a expectativa de múltiplos especialistas consultados pela imprensa americana.

O caso se refere especificamente a reembolsos que Trump fez ao seu ex-advogado Michael Cohen para retribuir o pagamento a Stormy Daniels. O objetivo era impedir que Daniels tornasse público um caso extraconjugal que Trump teria tido com ela. O valor teria sido classificado ilegalmente como uma despesa de campanha em 2016.

A notícia pode complicar os planos de Trump de voltar à Casa Branca. O provável candidato republicano aparece à frente do presidente dos EUA, Joe Biden, na maior parte das pesquisas de intenção de voto para as eleições de novembro. No entanto, várias sondagens já indicaram que o eleitorado estaria mais resistente a apoiá-lo se ele fosse condenado.

Após o veredicto, a ação da Trump Media - controladora da rede social Truth Social - recuava 4,90% no after hours da Bolsa de Nova York

Veja também

São Paulo Acidente com ônibus de excursão mata motorista e deixa passageiros feridos