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EUA Trump é processado por vender acesso preferencial a publicações da Truth Social Ação acusa presidente de cobrar até US$ 100 mil por acesso antecipado a posts que podem movimentar os mercados

Dois grupos de mídia americanos processaram o presidente Donald Trump, nesta quarta-feira (12), por sua decisão de cobrar pelo acesso antecipado a suas publicações na plataforma Truth Social, que frequentemente afetam os mercados acionários.

A ação, apresentada em Nova York pela The Intercept e a Freedom of the Press Foundation, sustenta que o esquema é "extraordinário, corrupto e inconstitucional".

A decisão de Trump de cobrar pelo acesso antecipado a suas publicações na Truth Social gera preocupação após um ano e meio de uma administração em que se viu um enriquecimento sem precedentes do presidente e sua família.

A empresa matriz da Truth Social informou, na segunda-feira, que atraiu clientes para este serviço.

Grande parte do que Trump publica na Truth Social são memes gerados com inteligência artificial e insultos a seus adversários políticos.

Mas o presidente também usa a plataforma para anunciar grandes notícias, que vão de novidades sobre a guerra no Irã a tarifas comerciais, o que pode levar os valores de mercado a caírem ou dispararem instantaneamente.

O veículo online Axios reportou que as tarifas de assinatura mensal para o acesso antecipado variam entre 60.000 (R$ 309.792, na cotação atual) e 100.000 dólares (R$ 516.320).

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