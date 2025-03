Trump e Putin conversarão sobre a Ucrânia esta semana

A- A+

O presidente Donald Trump deve conversar esta semana com seu homólogo russo Vladimir Putin, informou o enviado do mandatário americano para temas internacionais, Steve Witkoff, enquanto Washington pressiona Moscou para que aceite uma trégua com a Ucrânia.

Witkoff, que se reuniu por várias horas com Putin há alguns dias, disse ao canal CNN que "os dois presidentes terão conversas boas e positivas esta semana".

Há alguns dias, o governo dos Estados Unidos propôs um cessar-fogo na guerra na Ucrânia, que Kiev aceitou.

Putin ainda não deu uma resposta clara e mencionou uma série de condições.

Washington e Moscou indicaram que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, ligou para o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, e que os dois conversaram sobre "aspectos concretos da implementação dos entendimentos" aos quais os dois países chegaram em uma reunião de cúpula bilateral na Arábia Saudita no mês passado.

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky acusou no sábado o Kremlin de não querer o fim da guerra e advertiu que Moscou deseja primeiro "melhorar sua situação no campo de batalha", antes de concordar com um cessar-fogo.

A reunião de fevereiro em Riad foi o primeiro encontro com representantes de alto escalão entre Estados Unidos e Rússia desde que Moscou iniciou a invasão, em fevereiro de 2022.

"Sergei Lavrov e Marco Rubio concordaram em permanecer em contato", afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, sem mencionar o cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos.

A porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, disse no sábado que ambos "discutiram os próximos passos" sobre a Ucrânia e que "concordaram em continuar trabalhando para restabelecer a comunicação entre Estados Unidos e Rússia".

A ligação entre Lavrov e Rubio aconteceu após uma reunião de cúpula virtual organizada pelo Reino Unido no sábado sobre a Ucrânia, na qual o primeiro-ministro Keir Starmer acusou Putin de "dar desculpas" para o cessar-fogo.

Neste domingo, Kiev anunciou o lançamento por parte da Rússia de 90 drones Shahed, fabricados no Irã, sobre nove regiões ucranianas.

