A- A+

geopolítica Trump e Putin discutem guerra no Irã durante ligação, diz Kremlin Trump ofereceu sua avaliação da situação em desenvolvimento, disse Ushakov, "no contexto da operação conjunta EUA-Israel em curso"

O conselheiro de assuntos exteriores da presidência da Rússia, Yuri Ushakov, descreveu a conversa do presidente do país, Vladimir Putin, nesta segunda-feira (9) com o homólogo norte-americano, Donald Trump, como "franca e objetiva" e disse que durou cerca de uma hora. Ele afirmou que o russo "expressou algumas ideias visando uma solução política e diplomática rápida" para o conflito no Oriente Médio, após suas conversas com os líderes do Golfo e o presidente do Irã.

Trump ofereceu sua avaliação da situação em desenvolvimento, disse Ushakov, "no contexto da operação conjunta EUA-Israel em curso".

Os dois líderes tiveram uma troca de opiniões "específica e útil" e abordaram a Venezuela "no contexto da situação do mercado global de petróleo", concluiu.

Veja também