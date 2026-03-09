Seg, 09 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda09/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
geopolítica

Trump e Putin discutem guerra no Irã durante ligação, diz Kremlin

Trump ofereceu sua avaliação da situação em desenvolvimento, disse Ushakov, "no contexto da operação conjunta EUA-Israel em curso"

Reportar Erro
O presidente dos EUA, Donald Trump, aperta a mão do presidente russo, Vladimir Putin, na pista após a chegada à Base Conjunta Elmendorf-Richardson, em Anchorage, Alasca.O presidente dos EUA, Donald Trump, aperta a mão do presidente russo, Vladimir Putin, na pista após a chegada à Base Conjunta Elmendorf-Richardson, em Anchorage, Alasca. - Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

O conselheiro de assuntos exteriores da presidência da Rússia, Yuri Ushakov, descreveu a conversa do presidente do país, Vladimir Putin, nesta segunda-feira (9) com o homólogo norte-americano, Donald Trump, como "franca e objetiva" e disse que durou cerca de uma hora. Ele afirmou que o russo "expressou algumas ideias visando uma solução política e diplomática rápida" para o conflito no Oriente Médio, após suas conversas com os líderes do Golfo e o presidente do Irã.

Trump ofereceu sua avaliação da situação em desenvolvimento, disse Ushakov, "no contexto da operação conjunta EUA-Israel em curso".

Leia também

• Putin oferece apoio "inabalável" ao novo líder supremo iraniano

• Putin expressa apoio a cessar-fogo em ligação com presidente iraniano

• Putin diz que Rússia pode interromper exportações de gás à Europa e buscar novos mercados

Os dois líderes tiveram uma troca de opiniões "específica e útil" e abordaram a Venezuela "no contexto da situação do mercado global de petróleo", concluiu. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter