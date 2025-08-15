Sex, 15 de Agosto

Trump e Putin encerram reunião sem acordo, mas com diálogo "produtivo"

Presidentes se reuniram no Alaska para tentar cessar-fogo na Ucrânia

Trump e Putin se reencontraram nesta sexta-feira (15)Trump e Putin se reencontraram nesta sexta-feira (15) - Foto: Aleksey Nikolsky/Sputnik/AFP

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, fizeram um pronunciamento no início da noite desta sexta-feira (15) na qual afirmaram que estão em busca de um acordo para o fim da guerra na Ucrânia, porém não detalharam como seria esses entendimento. 

"Ainda não há um acordo fechado. Quando houver, vou ligar para Otan e para outras pessoas também, para o Zelensky [presidente da Ucrânia] também", disse.

"Tivemos uma conversa agora muito produtiva, com boa chance de alcançar o acordo. Queremos chegar a isso", acrescentou. 

 

