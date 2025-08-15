ENCONTRO
Trump e Putin encerram reunião sem acordo, mas com diálogo "produtivo"
Presidentes se reuniram no Alaska para tentar cessar-fogo na Ucrânia
Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, fizeram um pronunciamento no início da noite desta sexta-feira (15) na qual afirmaram que estão em busca de um acordo para o fim da guerra na Ucrânia, porém não detalharam como seria esses entendimento.
"Ainda não há um acordo fechado. Quando houver, vou ligar para Otan e para outras pessoas também, para o Zelensky [presidente da Ucrânia] também", disse.
Leia também
• Putin volta à cena diplomática no tapete vermelho de Trump
• Lula diz que Brasil está vivendo com uma 'turbulência desnecessária' de Trump
"Tivemos uma conversa agora muito produtiva, com boa chance de alcançar o acordo. Queremos chegar a isso", acrescentou.