A- A+

Internacional Trump e republicanos se preparam para onda de investigações democratas As eleições de terça-feira (3) representaram um revés para o presidente, de 80 anos

Dois dias após uma derrota eleitoral histórica nas eleições de meio de mandato, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e os republicanos se preparavam para uma onda de investigações da nova maioria democrata no Congresso.

Após perder o controle da Câmara dos Representantes e do Senado, Trump se depara com um cenário político radicalmente diferente daquele que vivenciou desde janeiro de 2025, quando assumiu seu segundo mandato.

As eleições de terça-feira (3) representaram um revés para o presidente, de 80 anos. Além dos problemas que isso trará para a sua governabilidade, o resultado marca seu fim como líder do Partido Republicano.

O vice-presidente do país, JD Vance, distanciou-se publicamente de Trump ao afirmar ontem que a guerra no Irã foi a razão da derrota republicana, uma mensagem que pode abrir caminho para sua própria candidatura presidencial em 2028.

Os democratas terão pelo menos 54 das 100 cadeiras do Senado, já que ainda faltam os resultados das eleições no Mississippi, onde a disputa entre o candidato democrata Scott Colom e a republicana Cindy Hyde-Smith está extremamente acirrada, e no Alasca, onde também há uma disputa judicial em andamento.

A maioria democrata na Câmara dos Representantes, que tem a prerrogativa de iniciar os debates orçamentários, é ainda mais expressiva e pode ultrapassar 250 cadeiras, de um total de 435.

"A corrupção em larga escala que o país sofreu nas mãos do 'cartel de Trump' explica por que tão pouco está sendo feito para ajudar os cidadãos americanos comuns", afirmou ontem o líder democrata na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries. "Isso vai mudar imediatamente", disse, acrescentando que os democratas farão com que "os criminosos prestem contas".

Os republicanos devem reunir o máximo possível de documentos e argumentos de defesa, diz uma carta enviada nesta quinta-feira (5) pelo líder de sua bancada na Câmara dos Representantes, Steve Scalise, à qual a AFP teve acesso. "Peço que comecem a fazer um levantamento dos assuntos nos quais preveem que [os democratas] concentrarão seus esforços de fiscalização", advertiu Scalise aos presidentes de todas as comissões da Câmara.

Os democratas vão usar seus poderes para "perseguir o presidente, sua família e os membros de seu gabinete", e também "tentarão destruir nossos aliados", acrescentou o líder republicano.

Trump não tem eventos públicos programados para esta quinta-feira, mas pediu na plataforma Truth Social que a votação no Alasca seja decidida em favor do candidato republicano Dan Sullivan, depois que os democratas apresentaram um candidato com o mesmo nome nas cédulas eleitorais, uma manobra que está sendo investigada pelo Departamento de Justiça.

"O total dos votos para o Falso Dan Sullivan, mais os da outra 'parasita' que os democratas colocaram na cédula, deve ser transferido imediatamente para o VERDADEIRO Dan Sullivan, e assim se encerra a eleição", exigiu o republicano.

'Pior cenário'

Trump reconheceu que o que Vance disse sobre a guerra com o Irã era, "em grande parte, verdade, pois provocou a alta no preço da gasolina", um dos fatores-chave para a derrota republicana. Ele afirmou que terá uma boa relação com os democratas, embora pretenda usar seu poder de veto contra iniciativas da oposição no Congresso que não lhe agradem.

O presidente previu que, caso seus adversários avancem com um novo processo de impeachment, o que seria o terceiro durante seus mandatos, isso "destruiria" o Partido Democrata.

Além do controle legislativo, Trump enfrenta disputas internas em seu próprio partido.

"Isso se aproxima de um evento de nível de extinção para os republicanos em muitas partes do país, algo que provavelmente não se via nos últimos 100 anos", declarou Ron DeSantis, governador republicano da Flórida.

"Isso vai durar muito mais do que dois anos", afirmou DeSantis, referindo-se à derrota. "Precisamos ser muito realistas. Provavelmente, este é o pior cenário político possível para uma eleição de meio de mandato".

Veja também