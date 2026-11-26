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Internacional Trump e Rutte discutem guerra entre Rússia e Ucrânia, conflito no Irã e gastos com defesa Declaração afirma que ambos também conversaram sobre "todas as conquistas recordes" que alcançaram juntos nas cúpulas de Haia e Ancara, realizadas em 2025 e 2026, respectivamente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, tiveram uma reunião "excelente" para discutir a guerra entre Rússia e Ucrânia e o conflito no Irã, segundo declaração conjunta publicada nesta quinta-feira (26). O encontro ocorreu na quarta-feira, 25, em Mar-a-Lago.

"Discutimos a importância de a Rússia evitar quaisquer ações que, intencionalmente ou não, expandam o conflito, bem como a necessidade de alcançar uma solução pacífica para a guerra o mais rapidamente possível", diz a nota.

A declaração afirma que Trump e Rutte também conversaram sobre "todas as conquistas recordes" que alcançaram juntos nas cúpulas de Haia e Ancara, realizadas em 2025 e 2026, respectivamente. Os dois ressaltaram ainda a importância de continuar ampliando os gastos com defesa e os investimentos na base industrial, tanto nos Estados Unidos quanto em toda a Otan.

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