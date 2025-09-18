A- A+

MUNDO Trump e Starmer anunciam investimentos em tecnologia e energia nuclear Visita do presidente norte-americano ao Reino Unido foi marcada por protestos em Londres e menções ao caso Epstein

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, nesta quinta-feira, 18, o último dia da visita de Estado de Trump ao Reino Unido. Os dois líderes anunciaram uma série de acordos envolvendo empresas americanas e britânicas em um gesto que é considerado uma vitória política para Starmer.

A visita do republicano começou na quarta-feira, 17, com um dia marcado por pompa e afagos a Trump no Castelo de Windsor, onde o presidente americano foi recebido para um jantar de estado e passou a noite. O republicano disse que ser recebido no Reino Unido pela segunda vez em uma visita de Estado - um privilégio dado só a ele - foi a maior honra de sua vida.

Trump teceu grandes elogios à família real britânica após o jantar que contou com membros da alta cúpula do governo americano e britânico e disse que o Rei Charles III era "um grande cavalheiro e um grande rei".

Conversa com Starmer

A viagem, altamente planejada em termos de imagem, ajudou Trump a escapar, ao menos brevemente, das tensões políticas em casa, e até agora evitou, em grande parte, a política explícita e as diferenças entre os aliados sobre questões difíceis, incluindo comércio e as guerras na Ucrânia e em Gaza. Porém, a mídia britânica acredita que Starmer levantou esses tópicos com Trump e os dois líderes devem ser questionados sobre isso em uma coletiva de imprensa durante a tarde.

Em anúncios ligados à visita do presidente americano, empresas incluindo a Microsoft, OpenAI e Blackstone se comprometeram a investir mais de US$ 200 bilhões em investimentos no Reino Unido ao longo da próxima década, e empresas britânicas, incluindo a gigante farmacêutica GSK, disseram que investiriam nos Estados Unidos.

Embora tais promessas sejam comuns durante visitas deste tipo, o governo britânico certamente as verá como uma vitória em um momento em que está lutando para demonstrar que pode aumentar o crescimento econômico.

Embora Trump e Starmer tenham visões divergentes na maioria das políticas de clima e energia, eles parecem concordar sobre a energia nuclear. Os dois governos fecharam um acordo para construir mais usinas nucleares no Reino Unido. O governo de Starmer prometeu acelerar as revisões de novas usinas propostas, enquanto Trump emitiu ordens executivas para agilizar as aprovações de reatores nucleares nos Estados Unidos.

A visita de Estado faz parte de um esforço do governo britânico para estreitar relações com Trump, um presidente americano que sinalizou ceticismo a atual ordem mundial, forjada no período que sucedeu a 2ª Guerra Mundial.

Protestos e caso Epstein

Em meio a visita de Trump, milhares de manifestantes ocuparam o centro de Londres na quarta-feira (17) para protestar contra a presença do presidente americano no país.

Enquanto Trump passava a maior parte do dia em Windsor, sem eventos públicos, uma coalizão de grupos ativistas, sindicatos e outras organizações convocou as pessoas a expressarem sua oposição ao presidente, que é impopular no Reino Unido, de acordo com pesquisas de opinião.

A multidão se reuniu perto do Circus de Oxford com placas que diziam "Fora Trump", "Trump na prisão" e "Não ao racismo, Não a Trump". Um grupo de manifestantes tocou tambores.

O caso Epstein também foi lembrado durante a visita de Trump. Na terça-feira, 16, o grupo Led By Donkeys projetou uma imagem de Trump e Jeffrey Epstein em uma torre no Castelo de Windsor, um lembrete da relação do presidente com o falecido financista e abusador sexual americano. A polícia disse que prendeu quatro pessoas pelo ato.

Além disso, Starmer demitiu seu embaixador em Washington, Peter Mandelson, na semana passada, por conta de laços com Epstein.

Veja também