palestina

Trump e Starmer discordam sobre discussão de criação de Estado palestino para resolver guerra

Em coletiva conjunta, premiê britânico defende debate por segurança e ajuda humanitária enquanto presidente dos EUA cobra libertação imediata de reféns pelo Hamas

Trump e Starmer discordam sobre discussão de criação de Estado palestino para resolver guerra - Foto: Mahmud Turkia / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, mostraram discordância em relação ao reconhecimento de um Estado palestino Durante entrevista coletiva à imprensa, o britânico defendeu a discussão do tema por "questão de segurança". O norte-americano, na sequência, disse discordar da posição do premiê em relação ao assunto.

"Eu quero que o Hamas libere os reféns israelenses agora. Imediatamente", disse Trump.

Starmer, em contrapartida, defendeu a discussão da criação de um Estado da Palestina para facilitar, também, a entrada de ajuda humanitária à população de Gaza.

Guerra na Ucrânia
O republicano voltou a comentar a guerra na Ucrânia ao afirmar que espera ter "boas notícias em breve".

Ele voltou a afirmar, porém, que o conflito "não afeta os Estados Unidos".

Na semana passada, ele já havia dito que a situação na região é um "problema muito mais da Europa do que nosso".
 

