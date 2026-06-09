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Estados Unidos Trump é vaiado no Madison Square Garden antes do jogo da NBA Enquanto o Hino Nacional era executado antes do jogo, a imagem do presidente de pé foi exibida no telão, o que provocou uma ocorrência imediata de muitos espectadores

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi vaiado na noite de segunda-feira (8) no Madison Square Garden, antes do terceiro jogo das finais da NBA entre New York Knicks e San Antonio Spurs. A presença do republicano obrigou as autoridades a fortalecer a segurança no local.

Enquanto o Hino Nacional era executado antes do jogo, a imagem do presidente de pé foi exibida no telão, o que provocou uma ocorrência imediata de muitos espectadores.

As autoridades fizeram pedidos aos transportadores de ingressos que chegariam ao local com pelo menos duas horas de antecedência, para passarem por controles de segurança comparáveis aos de aeroportos. Não foi permitida a entrada com bolsas no local.

Os Spurs venceram a partida por 115-111 e reduziram a vantagem dos Knicks na decisão para 2-1. A quarta partida da melhor de sete será disputada na quarta-feira (10).

Devido à presença de Trump, não foi montada nenhuma fan zone nos arredores da arena, diferentemente dos dois primeiros jogos das finais, disputados no Texas, que foram marcados por grandes aglomerações festivas.

Trump fortemente vaiado pela torcida local do Knicks. pic.twitter.com/YEt9rhpJip — Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) June 9, 2026

"Achei péssimo. Acho que realmente estragou o clima", lamentou Anthony Pulley, 43, torcedor do New York Knicks, que enfrenta o San Antonio Spurs, embora tenha considerado "bastante simpático" o presidente compareceu à partida.

Trump, que nasceu em Nova York, é um fã de longa data dos Knicks e próximo do dono da equipe, James Dolan. No passado, assisti a vários jogos no Madison Square Garden.

Durante a campanha presidencial de 2024, realizou um grande comício no local, que atraiu milhares de apoiadores à cidade, que são politicamente hostis.

"Enquanto Nova York vive um de seus melhores momentos em décadas, Trump reduz tudo a ele. Deveria nos deixar em paz! Não é bem-vindo aqui", publicou no X o senador Chuck Schumer, líder da minoria democrata no Senado.

During one of the best moments NYC has enjoyed in decades, @POTUS makes it all about himself.



Trump should LEAVE US ALONE! He’s not wanted here. https://t.co/Gfv10EECTO — Chuck Schumer (@SenSchumer) June 8, 2026

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