DIÁLOGO Trump e Zelenski devem se reunir no domingo em Mar-a-Lago para discutir Rússia-Ucrânia Líder ucraniano diz que reunião com presidente dos EUA pode definir avanços antes do ano-novo.

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, anunciou que se encontrará com o presidente norte-americano, Donald Trump, "em breve" para discutir avanços nas negociações por um cessar-fogo com a Rússia. "Muito pode ser decidido antes do ano-novo", disse o ucraniano no Telegram. A Axios aponta que a reunião entre os líderes deve ocorrer já neste domingo, em Mar-a-Lago.

Paralelamente, novos ataques com drones marcaram a última madrugada na Ucrânia. Ataques russos danificaram embarcações com bandeiras da Eslováquia, Libéria e Palau em portos ucranianos em Odesa e Mykolaiv, segundo o vice-primeiro-ministro do país, Oleksiy Kuleba. As investidas da Rússia causaram cortes de energia.

Já o Ministério da Defesa da Rússia afirmou nesta sexta-feira, 26, que assumiu controle de Kosovtsevo, na região de Zaporizhzhia, o que permite a criação de uma cabeça de ponte para ações ofensivas na direção do povoado de Ternovate.

A pasta também anunciou que os sistemas de defesa aérea derrubaram na manhã desta sexta-feira (horário local) 17 veículos aéreos não tripulados ucranianos do tipo aeronave sobre o território da República da Crimeia e a área marítima do Mar Negro.

