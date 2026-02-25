A- A+

DIPLOMACIA Trump e Zelensky conversam por telefone antes de diálogo em Genebra entre EUA e Ucrânia A conversa durou cerca de 30 minutos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou nesta quarta-feira (25) por telefone com seu par ucraniano, Volodimir Zelensky, na véspera de um encontro diplomático de alto nível em Genebra para preparar as negociações com a Rússia.

Um funcionário da Casa Branca informou à AFP sobre a ligação depois que Zelensky anunciou que o principal negociador da Ucrânia, Rustem Umierov, se reunirá na quinta-feira com o emissário americano Steve Witkoff em Genebra, para preparar uma nova rodada de conversas trilaterais com a Rússia prevista para março.

"Falamos sobre os temas que nossos representantes abordarão amanhã em Genebra durante o encontro bilateral e sobre os preparativos da próxima reunião das equipes negociadoras completas, em formato trilateral, no início de março", explicou por sua vez Zelensky na rede social X.

"Esperamos que esse encontro sirva para fazer avançar as conversas" entre os dirigentes, acrescentou.

A conversa durou cerca de 30 minutos, precisou a vários meios de comunicação o conselheiro da presidência ucraniana, Dmytro Lytvyn.

Desde seu retorno à Casa Branca, Donald Trump pressiona sem sucesso para pôr fim à guerra, que começou em fevereiro de 2022 com a invasão russa e se tornou o pior conflito armado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com centenas de milhares de mortos.

Preparativos para reunião trilateral

As negociações entre ambos os lados não conseguiram até agora interromper os combates, que destruíram cidades inteiras e forçaram milhões de ucranianos a fugir de seu país.

"Amanhã [quinta-feira] ele se reunirá com os negociadores americanos [Steve] Witkoff e [Jared] Kushner", genro de Trump, declarou Zelensky a um grupo de jornalistas.

Um porta-voz de Umierov detalhou que o encontro de quinta-feira será realizado em Genebra, onde no início deste mês houve negociações trilaterais com representantes russos, ucranianos e americanos.

A agenda de quinta-feira inclui temas como uma troca de prisioneiros de guerra e um pacote para a reconstrução da Ucrânia, disse Zelensky.

Witkoff confirmou o encontro no começo desta semana e afirmou que o objetivo é "explorar diferentes versões" sobre como se poderia chegar a um acordo de paz.

A agência de notícias estatal russa Tass informou que o enviado do Kremlin para assuntos econômicos, Kirill Dmitriev, também planeja estar em Genebra, onde se reunirá com os funcionários americanos.

"Dmitriev tem previsto chegar a Genebra na quinta-feira para continuar as negociações com os americanos sobre temas econômicos", indicou uma fonte da Tass.

Vários pontos de discórdia

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou nesta quarta-feira, também citado pela Tass, que "por enquanto" não está prevista nenhuma conversa telefônica entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin.

Zelensky declarou esta semana, quando se completaram quatro anos desde o início da invasão russa, que Putin "não alcançou seus objetivos" de guerra nem "quebrou os ucranianos".

Moscou e Kiev divergem sobre a divisão de território em um acordo pós-guerra e sobre as garantias de segurança para a Ucrânia.

A Rússia, que ocupa cerca de 20% do território ucraniano, quer o controle total da região ucraniana de Donetsk, no leste, e ameaçou tomá-la pela força se Kiev não ceder na mesa de negociações.

A Ucrânia se recusa e promete não assinar um acordo sem garantias de segurança que dissuadam a Rússia de voltar a invadi-la.

Veja também