MUNDO
Trump e Zelensky vão ligar para governantes europeus após reunião na Flórida
A conversa será neste domingo (28)
O presidente dos EUA, Donald Trump (à direita), conversa com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky (à esquerda), no Salão Oval da Casa Branca - Foto: Handout / Ukrainian Presidential Press Service / AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo da Ucrânia, Volodimir Zelensky, conversarão por telefone com governantes europeus após uma reunião bilateral neste domingo (28) para tentar acabar com a guerra com a Rússia, informou o porta-voz do mandatário ucraniano.
Depois da reunião na Flórida, está prevista "uma ligação entre o presidente da Ucrânia, V. Zelenski, e o presidente dos Estados Unidos, D. Trump, com líderes europeus", disse o porta-voz Sergii Nikiforov à imprensa.
Leia também
• Zelensky espera concluir acordo de paz em reunião com Trump
• Zelensky: trabalhamos com os EUA em um "roteiro de prosperidade" para a Ucrânia
• "Zelenski não tem nada até que eu aprove", diz Trump a jornal antes de reunião sobre Ucrânia
"A lista final de participantes (da conversa) ainda está sendo elaborada", acrescentou.