Trump: Eleições nos EUA são fraudadas, e republicanos devem aprovar 'lei para salvar a América'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, em nova publicação na rede Truth Social, que as eleições americanas são "fraudadas, roubadas e motivo de chacota no mundo todo". Com isso, Trump pediu que parlamentares republicanos apoiem mudanças no sistema eleitoral.



No post, Trump defendeu a aprovação de uma proposta que chamou de "Lei para Salvar a América", com três pontos centrais: exigência de apresentação de documento de identificação por todos os eleitores; comprovação de cidadania americana no momento do registro para votar; e proibição do voto por correio, com exceções apenas para casos de doença, deficiência, serviço militar ou viagem. "Ou vamos corrigir isso, ou não teremos mais um país", escreveu o presidente.





A declaração ocorre após a repercussão negativa da publicação de um vídeo com teorias da conspiração sobre denúncias de fraude nas eleições de 2020 no país. O vídeo mostra o ex-presidente dos EUA, Barack Obama, e a ex-primeira dama Michelle Obama em corpos de macacos.



