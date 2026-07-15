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Guerra no Oriente Médio Trump: elevaremos ataques contra Irã até a próxima semana, incluindo infraestrutura de energia Republicano ressaltou que os bombardeios cessarão somente quando ele definir que já foram "o suficiente"



O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que ampliará ataques contra o Irã nos próximos dias, em entrevista NA terça-feira, 14 à Fox News. "Na semana que vem, a situação ficará muito pior para eles, porque vamos avançar para infraestrutura de eletricidade, pontes, a não ser que negociem conosco. Eles não tem escolha a não ser fazer um acordo", disse

O republicano ressaltou que os ataques cessarão somente quando ele definir que já foram "o suficiente". "Vou guardar alvos de energia, mas, em último caso, vou atingi-los, sim", frisou. "Temos que negociar por meio da força, e a única força é a militar".

Apesar disso, Trump disse ter feito um "tremendo progresso" contra o Irã e completado seus objetivos de guerra, principalmente o de impedir que tenham uma arma nuclear. "Se formos embora agora, levará ao Irã mais de 20 anos para reconstruírem o que eles têm", afirmou, embora tenha reconhecido que os iranianos ainda possuem "alguma capacidade de luta".

Questionado, o presidente defendeu que os americanos possuem recursos o suficiente para destruir estoques subterrâneos de mísseis e urânio do Irã, ainda que existam dúvidas sobre a capacidade dos EUA de atingir uma área tão profunda. "Só precisamos de alguns minutos para atingi-los, não precisamos invadir por terra", disse, ao ser apresentado com imagens de satélite mostrando que as entradas dos estoques foram fechadas com concreto pelo regime persa.

Trump também admitiu que pode tomar posse da ilha de Kharg caso consiga enfraquecer o Irã o suficiente, mas que, devido a sua importância para o mercado de petróleo e a economia global, optou por pedir que não seja atacada no momento. Ele afirmou que existem "aqueles dispostos a invadir por terra em nome dos EUA, se necessário", sem dar mais detalhes.

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