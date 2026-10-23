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Comércio Trump elimina algumas tarifas ao Canadá antes das eleições de meio de mandato As economias dos Estados Unidos e do Canadá estão fortemente interligadas, com aproximadamente 70% de todas as exportações canadenses destinadas aos Estados Unidos

O governo do presidente Donald Trump suspendeu nesta sexta-feira (23) algumas tarifas sobre importações canadenses, duas semanas antes das eleições de meio de mandato, em uma medida que poderia beneficiar uma candidata republicana.

A senadora republicana pelo Maine, Susan Collins, trava uma disputa acirrada com sua adversária democrata às vésperas das eleições legislativas.

Collins afirmou ter conseguido novas isenções tarifárias para produtos essenciais à indústria agroalimentar de seu estado.

O Maine, que faz fronteira com o Canadá e tem 1,4 milhão de habitantes, foi duramente atingido pela guerra comercial de Trump.

Segundo um documento publicado no site da Presidência dos Estados Unidos, vários produtos - especialmente máquinas, equipamentos de refrigeração e de embalagem - foram retirados da lista e substituídos por tapetes e artigos semelhantes, determinados tipos de válvulas e comportas.

Questionada pela AFP, a Casa Branca afirmou que a alteração tem como objetivo “proteger os agricultores, as indústrias e os trabalhadores americanos”, insistindo também que “o presidente Trump continuará respondendo ao tratamento discriminatório do Canadá em relação ao comércio americano”.

Os democratas têm como objetivo conquistar a cadeira de Collins na tentativa de tirar dos republicanos o controle do Congresso nas eleições de 3 de novembro.

As economias dos Estados Unidos e do Canadá estão fortemente interligadas, com aproximadamente 70% de todas as exportações canadenses destinadas aos Estados Unidos.

Segundo o Maine Center for Economic Policy, um centro de pesquisa local, as tensões entre Ottawa e Washington provocaram uma queda de 20% nas exportações de madeira do estado para o Canadá, seu principal parceiro comercial, e uma redução de um terço nos gastos dos visitantes canadenses que atravessam a fronteira.

Ottawa e Washington viram suas relações comerciais se deteriorarem no fim de agosto, após o fracasso das negociações entre os dois países para evitar a imposição de uma sobretaxa de US$ 20 bilhões (R$ 100 bilhões) sobre produtos canadenses, entre eles cimento, vinho e tacos de hóquei.

O governo canadense respondeu então com tarifas sobre um volume equivalente de importações americanas, o que provocou a ira de Trump. Em resposta, ele impôs novas tarifas, de até 50% sobre determinados produtos.

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