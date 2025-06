Trump elogia acordo com China mesmo mantendo defesa de tarifas sobre carros e setor de aço

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 12, que o recente acordo comercial firmado com a China é "ótimo para ambos os países" e deve impulsionar as economias dos dois lados. "Amo a China. Nós acabamos de fazer um acordo ótimo para ambos os países", declarou durante evento na Casa Branca.

Segundo ele, o entendimento trará "muito dinheiro para os dois países".

Trump também elogiou o presidente chinês, Xi Jinping, e falou sobre o telefonema realizado entre os dois líderes anteriormente "Respeito muito o Xi. Falamos muito sobre abrir a China para os EUA", disse.

Para o presidente dos EUA, "nosso acordo com os chineses vai abrir o mercado da China para nós".

Apesar do tom conciliador em relação a Pequim, Trump voltou a defender medidas protecionistas, especialmente nos setores industrial e automotivo. "As tarifas sobre automóveis devem subir em um futuro não tão distante", afirmou, reforçando que as barreiras comerciais seguem como peça central de sua estratégia econômica. "Estamos indo muito bem no setor de aço após tarifas", acrescentou.

O presidente também disse que os EUA mantêm uma posição estratégica na indústria de aço. "Temos uma golden share, que o presidente controla, na US Steel. 51% de propriedade dos americanos", afirmou, referindo-se à participação do governo em uma das maiores empresas do setor.



