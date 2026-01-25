ESTADOS UNIDOS
Trump elogia aliado que saiu em defesa do ICE em meio aos protestos em Minneapolis
Trump se mostrou indignado com o ataque contra agentes federais em Minneapolis
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou neste domingo, 25, a entrevista do deputado republicano James Comer, após o congressista de Kentuchy afirmar, em tom irônico, que Trump deveria considerar remover os agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) de Minneapolis em meio às grandes manifestações que ocorrem na cidade.
"Comer foi excelente em sua entrevista nesta manhã. Ele disse tudo sobre Minnesota e muitos outros temas de interesse. Jamie está fazendo um trabalho fantástico!", elogiou Trump em postagem no seu perfil na Truth Social.
Na entrevista à Fox News, Comer indagou se o povo de Minneapolis iria querer continuar com os imigrantes "ilegais" assim que o ICE saísse da capital do estado de Minnesota, dando a entender que a cidade ficaria largada por conta própria no combate à imigração ilegal.
"Se há uma chance de perder mais vidas inocentes ou qualquer coisa do tipo", disse Comer. "Então talvez vá para outra cidade e deixe o povo de Minneapolis decidir: queremos continuar a ter todos esses ilegais?"
Trump se mostrou indignado com o ataque contra agentes federais em Minneapolis, que resultou na morte de um cidadão americano em meio a operações repressivas do governo contra a imigração. Ele defendeu o serviço do ICE e alegou que líderes locais "incitam a desordem".