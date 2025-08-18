A- A+

Conflito Trump: em 1 ou 2 semanas, 'saberemos se chegamos a uma solução' sobre a guerra A declaração foi feita na Casa Branca antes de uma reunião multilateral entre Trump, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e líderes europeus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (18) que em uma ou duas semanas, "saberemos se chegamos a uma solução" para a guerra entre Rússia e Ucrânia. Segundo o republicano, o líder russo, Vladimir Putin, também está "buscando uma resposta" para o conflito e, apesar de expressar otimismo quanto a um cessar-fogo, ressaltou que "é possível que não cheguemos lá".



As declarações foram feitas na Casa Branca antes de uma reunião multilateral entre Trump, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e líderes europeus.

Trump voltou a mencionar a possibilidade de uma reunião trilateral entre ele, Zelensky e Putin como passo "importante" para avançar nas tratativas para o fim do conflito.

Logo após a reunião desta segunda-feira com os europeus, Trump destacou que comunicará os aliados norte-americanos sobre o que foi discutido. "Eles farão o mesmo assim que voltarem para seus grandes países. Vamos trabalhar muito", disse.

Além de Trump e Zelensky, que se reuniram bilateralmente minutos antes, participam da reunião multilateral o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte; a presidente da Comissão Europeia - braço executivo da UE -, Ursula Von der Leyen; o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer; a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni; o presidente da Finlândia, Alexander Stubb; o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz; e o presidente da França, Emmanuel Macron.

