Mundo
Trump embarca para Israel e diz que guerra acabou em Gaza
A libertação dos reféns está prevista para esta segunda-feira (13)
O presidente americano acrescentou que tem sido uma "honra estar envolvido" nas negociações de cessar-fogo entre Israel e o Hamas - Foto: Jim Watson / AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (12) que "a guerra acabou" e que "todos estão muito animados" com o cessar-fogo em Gaza e a liberação dos reféns, prevista para ocorrer nesta segunda-feira, 13, pela manhã, no horário de Israel.
Leia também
• Após aumentar tarifas sobre a China, Trump diz que Xi Jinping 'teve momento ruim'
• Alckmin diz que Lula pediu suspensão de tarifa de 40% a Trump e que Rubio não é problema
"Este é um evento muito especial", afirmou aos repórteres antes de entrar no Air Force One a caminho de Israel. Trump também participará de uma cúpula multinacional pela paz no Egito com diversos países ocidentais, muçulmanos e árabes.
O presidente americano acrescentou que tem sido uma "honra estar envolvido" nas negociações de cessar-fogo entre Israel e o Hamas