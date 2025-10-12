A- A+

Mundo Trump embarca para Israel e diz que guerra acabou em Gaza A libertação dos reféns está prevista para esta segunda-feira (13)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (12) que "a guerra acabou" e que "todos estão muito animados" com o cessar-fogo em Gaza e a liberação dos reféns, prevista para ocorrer nesta segunda-feira, 13, pela manhã, no horário de Israel.

"Este é um evento muito especial", afirmou aos repórteres antes de entrar no Air Force One a caminho de Israel. Trump também participará de uma cúpula multinacional pela paz no Egito com diversos países ocidentais, muçulmanos e árabes.

O presidente americano acrescentou que tem sido uma "honra estar envolvido" nas negociações de cessar-fogo entre Israel e o Hamas



