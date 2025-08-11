A- A+

ENCONTRO Trump: encontro com Putin será apenas para sondar possíveis soluções para guerra na Ucrânia O presidente republicano ainda pretende ligar para os líderes europeus antes e depois da conversa com Putin

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou nesta segunda-feira, 11, sobre a reunião marcada para sexta-feira com o presidente russo, Vladimir Putin, afirmando que será "apenas para sondar possíveis soluções para a guerra da Ucrânia". Trump destacou que dirá a Putin para acabar com o conflito e que espera uma discussão "bem construtiva".

O republicano considerou "muito respeitoso que Putin virá ao nosso país e não a um terceiro lugar" e afirmou que, após o encontro com o líder russo, a próxima reunião será com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Trump ainda pretende ligar para os líderes europeus antes e depois da conversa com Putin e manifestou desejo de realizar uma reunião trilateral com Zelensky e Putin, "mas vamos ver".

Sobre o conflito na Ucrânia, Trump afirmou que "haverá algumas trocas e mudanças de terra para resolver a guerra Rússia-Ucrânia", mas ressaltou que não compete a ele chegar a um acordo de cessar-fogo. No entanto, deixou claro seu objetivo: "quero um cessar-fogo e quero um bom acordo para as duas partes"

O presidente disse ainda que quer "ver o que Putin tem em mente. Se for justo, passarei para Zelensky e líderes europeus". Sobre a possibilidade de Zelensky participar da reunião, afirmou que "ele poderia ir, mas ele tem muitas reuniões". Trump ainda destacou que saberá se o russo quer acordo "nos primeiros 2 minutos" e que, caso o conflito termine, "acho que EUA e Rússia podem voltar a fazer negócio".

Sobre a relação com a China, Trump evitou comentar se o prazo para a trégua tarifária, que se encerra na terça-feira, poderá ser estendido. "Vamos ver o que acontece. A China tem negociado tarifas conosco de maneira muito boa."

Outro tema abordado foi a maconha, que está em processo de reclassificação, segundo ele. A medida poderia classificar a substância como uma droga menos perigosa. Trump afirmou que "vamos avaliar e vamos olhar para isso e uma decisão será tomada nas próximas semanas", e destacou que a maconha tem propriedades medicinais, mas também pode "fazer mal para crianças menores, para outras pessoas".

