Trump enfrenta democratas com planos de mobilização da Guarda Nacional
Declarações recentes do presidente em que citou uma cidade "fora de controle e assolada pela criminalidade" irritou líderes democratas
Leia também
• Alimentos afetados por tarifaço de Trump poderão ir para merenda escolar no Brasil
• Vice-presidente dos EUA diz que a Rússia fez "concessões significativas" a Trump sobre a Ucrânia
• O que Trump tem para aparecer, de novo, usando maquiagem na mão?
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou no domingo (24) enviar a Guarda Nacional à cidade de Baltimore, Maryland, outro reduto democrata, após tê-lo feito na capital americana, com o objetivo de ampliar sua ofensiva contra a criminalidade e imigração.
Declarações recentes do presidente em que citou uma cidade "fora de controle e assolada pela criminalidade" irritou líderes democratas, entre eles o governador de Maryland, Wes Moore.
Trump mobilizou neste mês a Guarda Nacional nas ruas de Washington, D.C., em uma demonstração de força equivalente a uma tomada de controle federal da polícia do Capitólio, segundo ele.
A Guarda Nacional anunciou que, a partir de domingo à noite, sua unidade designada em Washington começaria a portar armas. Antes, a medida era permitida apenas caso de necessidade e as armas permaneciam guardadas em um arsenal.
Em junho, o presidente ordenou o envio de cerca de 5.000 soldados a Los Angeles, inicialmente para reprimir protestos contra as operações anti-imigrantes. A medida gerou fortes críticas do governador da Califórnia, Gavin Newsom, considerado um possível candidato democrata à Presidência em 2028.
A imprensa americana também informou que o governo federal planeja um envio sem precedentes de milhares de efetivos da Guarda Nacional a Chicago, terceira maior cidade do país.
Wes Moore disse hoje à rede de TV CNN que havia convidado Trump para caminharem juntos pelas ruas de Baltimore, a fim de deixar claros "esses clichês, essa ignorância e essas táticas de medo dos anos 1980" usadas pelo presidente.
"Preferiria muito mais que Moore limpasse esse desastre", respondeu o presidente, que mencionou o que considera um "péssimo" histórico do governador em matéria de combate à criminalidade.
Moore rebateu com a afirmação de que a taxa de homicídios em Maryland diminuiu mais de 20% em seu mandato.
Trump indicou na última sexta-feira que Chicago e Nova York, cidades lideradas por democratas, receberiam tropas da Guarda Nacional, assim como Washington.
O governador de Illinois, J.B. Pritzker, também democrata, e o prefeito de Chicago, Brandon Johnson, criticaram a ideia. Pritzker publicou no X que Chicago registrou em 2024 573 homicídios, 8% a menos do que no ano anterior.