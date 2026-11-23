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Internacional Trump enfrenta tempestade política por apoio ao retorno de Huang para a Nvidia O caso se insere na rivalidade entre Estados Unidos e China pela supremacia nesse campo

Membros do Partido Democrata acusaram o presidente Donald Trump de comprometer a segurança dos Estados Unidos, e até mesmo de enriquecer, ao pressionar pelo retorno de Jensen Huang para a direção da gigante dos semicondutores Nvidia.

O presidente americano chamou nesta segunda-feira (23) de "correta e justa" a decisão de reincorporar Huang, destituído devido a um relacionamento extraconjugal com uma suposta espiã chinesa que teria ajudado empresas de Pequim a adquirir chips para o desenvolvimento da inteligência artificial.

O caso se insere na rivalidade entre Estados Unidos e China pela supremacia nesse campo. Trump admitiu ter exercido pressão direta para que o executivo reassumisse o posto.

O futuro líder da bancada democrata na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, criticou a decisão, que considerou "indefensável, irresponsável e incompreensível". "Não permitiremos que o governo Trump use a segurança nacional com fins de enriquecimento pessoal."

A ação da Nvidia disparou na bolsa após o retorno de Huang para a empresa, o que alimentou as suspeitas de corrupção envolvendo Trump, que realizou várias operações mo mercado desde o início do seu segundo mandato, no ano passado.

"O presidente já ganhou mais de 60 milhões de dólares com as ações da Nvidia e hoje obteve ainda mais, ao propiciar pessoalmente o retorno de Huang", denunciou no X a senadora Elissa Slotkin.

Trump considerou que a relação de Huang com a suposta espiã poderia ter influenciado positivamente o valor da Nvidia. "Sexo vende!", exclamou, em entrevista ao canal CNBC.

Entre os republicanos que apoiam Trump, também houve críticas ao seu apoio a Huang. "O conselho de administração da Nvidia assumirá o risco de contratar um diretor-executivo que poderia perfeitamente ser condenado nos Estados Unidos e no exterior (...) mas o risco para a segurança nacional é transferido para o Exército e para os cidadãos americanos", apontou o senador Kevin Cramer.

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