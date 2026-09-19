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INTERNACIONAL Trump cria enquete para mudar termo inteligência artificial: 'IA é impreciso e pouco elegante' Presidente dos EUA sugeriu os termos como 'inteligência superior', 'inteligência extrema' e 'inteligência suprema'

Enquanto pesquisadores e executivos apelam por uma moderação no ritmo de desenvolvimento da IA, o presidente dos EUA, Donald Trump propõs uma mudança no termo que define a tecnologia. Em publicação feita neste sábado no Truth Social, rede social que criou em 2022, ele criou uma enquete com sugestões de alternativas para substituir a nomenclatura inteligência artificial.

"Muitas pessoas acham que as palavras “Inteligência Artificial” são imprecisas e pouco elegantes para descrever a IA", justificou o republicano.

Na publicação, ele sugeriu como opções os termos "inteligência superior (IS), inteligência extrema (IE)) ou inteligência suprema (IS).

"Esta é uma enquete, e eu agradeceria se todos votassem! Qual é o melhor nome para essa “Revolução” em constante crescimento?", escreveu o americano na publicação.

Trump rejeita 'freio'

Executivos do setor — como Sam Altman, da OpenAI, e Elon Musk, da xAI, que concordaram com o apelo público de Dario Amodei, da Anthropic —, têm defendido que uma desaceleração no desenvolvimento dessa "revolução". Trump, porém, minima os riscos apontados pelos empresários.

"Acho que há muitas forças negativas levantando essa questão quando não deveriam, e estão sugerindo coisas que não vão acontecer", disse o presidente republicano em visita à Irlanda no último fim de semana.

Os pedidos por maior cautela têm crescido com alertas de ex-executivos e cientistas da computação que desenvolvem a tecnologia de que são grandes os riscos de descontrole dos agentes de IA mais avançados, com ameaças até à própria sobrevivência da humanidade, o chamado “risco existencial”.

O ápice se deu no último sábado, quando Amodei publicou um texto em seu blog pedindo que o setor desacelere, numa ação coordenada entre a indústria e os governos de todos os países.

Contudo, se depender de Trump, a proposta tem poucas chances de avançar.

"Estamos à frente da China em IA. Somos o país mais sofisticado do mundo e, francamente, quero continuar sendo assim, porque quem vencer em IA vencerá", argumentou o presidente.

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