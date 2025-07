Trump: entenda o que é insuficiência venosa crônica, diagnóstico do presidente dos EUA

A- A+

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica, de acordo com informações do porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Em coletiva de imprensa, Leavitt contou que Trump foi avaliado por seu médico devido a um inchaço nas pernas e hematomas nas mãos, e passou por exames de sangue e um ultrassom.

De acordo com informações do Manual MSD, a insuficiência venosa crônica é caracterizada por uma lesão nas veias da perna que não permite que o sangue flua normalmente.

A causa mais comum da condição é a trombose venosa profunda, mas outros fatores de risco incluem lesão nas pernas, envelhecimento, obesidade, ficar sentado ou em pé por longos períodos e gravidez.

Os sintomas incluem inchaço nas pernas que piora no final do dia e suas consequências, como pernas pesadas, latejantes, cansadas, volumosas e com formigamento. Em uma fase mais avançada, a pele da parte interna do tornozelo começa a descamar e coçar e pode sofrer uma alteração na cor.

Também podem surgir úlceras sem nenhuma lesão conhecida, normalmente na parte interior do tornozelo.

O tratamento envolve elevação das pernas, compressão com uso de faixas compressoras devidamente aplicadas, meias de compressão graduada e/ou dispositivos de compressão pneumática intermitente.

