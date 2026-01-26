A- A+

TENSÃO NOS EUA Trump envia seu 'czar' anti-imigração para Minnesota após morte de americano Clima de tensão cresce nos EUA após morte de manifestante por agentes do ICE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (26) que enviaria seu "czar" anti-imigração, Tom Homan, a Minnesota, em meio à crescente tensão após a morte de um manifestante baleado por agentes federais de imigração.

"Esta noite, estou enviando Tom Homan a Minnesota. Ele não tem experiência naquela região, mas conhece e gosta de muitas pessoas de lá. Tom é rigoroso, mas justo, e se reportará diretamente a mim", disse Trump em sua plataforma Truth Social.

