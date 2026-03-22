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EUA

Trump enviará agentes do ICE a aeroportos a partir de amanhã para auxiliar TSA

Na mensagem, Trump elogiou os agentes da TSA por continuarem trabalhando apesar das dificuldades e criticou duramente o Partido Democrata

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O presidente dos EUA, Donald TrumpO presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Jim Watson/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em publicação na rede Truth Social que agentes do Immigration and Customs Enforcement (ICE) serão enviados a aeroportos a partir de segunda-feira, 23, para auxiliar funcionários da Transportation Security Administration (TSA).

Na mensagem, Trump elogiou os agentes da TSA por continuarem trabalhando apesar das dificuldades e criticou duramente o Partido Democrata, acusando seus líderes de priorizarem a proteção de imigrantes em situação irregular e de bloquearem recursos previamente aprovados para a segurança aeroportuária.

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O presidente também antecipou críticas à medida, mas demonstrou confiança na atuação do ICE, classificando o trabalho da agência como "fantástico" e destacando que a operação será liderada por Tom Homan, um ex-oficial de imigração dos EUA e uma figura de destaque nas políticas migratórias mais rígidas adotadas durante o governo Trump.

A declaração ocorre em meio a um impasse político sobre o financiamento do Departamento de Segurança Interna, que tem provocado impactos no funcionamento de aeroportos e no pagamento de funcionários federais.

*Conteúdo traduzido com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela equipe do Broadcast.

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