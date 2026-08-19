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EUA Trump escolhe médica antivacina e antiaborto para comandar FDA Heidi Overton é uma das principais assessoras do presidente e terá de ser aprovada pelo Senado para assumir o comando da agência

Heidi Overton, uma das principais assessoras da Casa Branca, foi escolhida para liderar a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) , anunciou o presidente Donald Trump nesta quarta-feira (19).

Overton é médica e vice-diretora do Conselho de Política Interna da Casa Branca, tendo trabalhado em diversas iniciativas de saúde do segundo mandato de Trump. Ela se tornou uma figura de confiança da administração e uma defensora dos objetivos do presidente republicano.

Senadores democratas criticaram duramente a nomeação. "Heidi Overton é uma extremista de extrema-direita e antiaborto que não tem o menor direito de liderar a FDA", publicou a senadora Patty Murray, membro da comissão, nas redes sociais.

Caso seja confirmada pelo Senado, ela terá que equilibrar uma série de prioridades conflitantes, incluindo as fixações de Trump, os interesses autorregulamentação dos republicanos tradicionais e a postura anticapitalista do Secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr.

Esses desafios marcaram a gestão do chefe anterior da FDA, Marty Makary . Ele renunciou em maio, deixando para trás projetos inacabados, como o trabalho com alimentos ultraprocessados, antidepressivos e vacinas contra a covid-19.

Em uma publicação no Truth Social, Trump se referiu à "Dra. Heidi" e disse que Overton era uma “estrela do rock” inteligente e respeitada, que cumpriria suas prioridades de curas mais rápidas, inovação, preços mais baixos para medicamentos e mais vitórias para o movimento "Make America Healthy Again" de Kennedy.

Kennedy publicou no X que Overton tem "discernimento excepcional profissionalismo, disciplina e um compromisso inabalável com o povo americano".

Overton tem promovido as prioridades de saúde de Trump

Segundo seu perfil no LinkedIn, Overton cursou medicina na Universidade do Novo México e possui doutorado em investigação clínica pela Universidade Johns Hopkins. Antes de ingressar no segundo governo Trump, ela era diretora de políticas do America First Policy Institute, um think tank conservador.

Nos últimos meses, ela apareceu ao lado do presidente para anunciar grandes projetos, incluindo alguns de seus acordos de "nação mais favorecida" com empresas farmacêuticas para reduzir os preços aos de outros países desenvolvidos e sua recente ordem de vacinação que buscava dividir a vacina combinada contra sarampo, caxumba e rubéola (SCR) em três imunizações separadas - contrariando a recomendação de grupos médicos.

Em um evento no Salão Oval para promover essa ordem, ela apoiou Trump enquanto ele sugeria falsamente que o número ou o momento da vacinação poderiam influenciar o aumento das taxas de transtorno do espectro autista. O consenso científico e décadas de estudos concluíram firmemente que não há nenhuma ligação.

Overton tem criticado as pílulas abortivas e, se confirmado, estaria em posição de revogar as normas da FDA que as tornaram mais acessíveis. Os opositores do aborto nos EUA expressaram frustração com o fato de o governo não ter agido para conter o fluxo dessas pílulas prescritas online, uma situação que consideram prejudicial às leis estaduais que proíbem o aborto.

Para ser confirmado, Overton precisa da aprovação de um Senado com maioria republicana por uma pequena margem e responder a questionamentos da Comissão de Saúde, Educação, Trabalho e Previdência do Senado.

O presidente da comissão, o senador republicano Bill Cassidy, médico da Louisiana, tem sido um crítico ferrenho de algumas das ações de Trump para semear dúvidas sobre a vacinação, incluindo a ordem judicial sobre a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).

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