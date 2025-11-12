A- A+

SHUTDOWN Trump espera assinar projeto para colocar fim a shutdown ainda hoje, diz Casa Branca A Câmara dos EUA pode votar ainda hoje o projeto de lei para liberar os recursos e colocar fim do shutdown do governo

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta quarta-feira, 12, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, espera assinar ainda na noite de hoje o projeto de lei que permitirá o financiamento para que a as atividades federais do país sejam reabertas.

A Câmara dos EUA pode votar ainda hoje o projeto de lei para liberar os recursos e colocar fim do shutdown do governo, que represou uma série de dados econômicos fundamentais para a política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Caribe

Leavitt também disse que a campanha dos EUA no Caribe para combater os traficantes de drogas continuará.

O grupo de ataque liderado pelo USS Gerald R. Ford, o maior porta-aviões do mundo, entrou na terça-feira na área de responsabilidade do Comando Sul dos EUA (Southcom), que abrange a América Latina e o Caribe, segundo informou ontem a Marinha norte-americana.

