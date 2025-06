Trump está "menos confiante" em acordo com Irã

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse estar menos confiante do que há alguns meses sobre as possibilidades dos Estados Unidos chegarem a um acordo nuclear com o Irã, segundo uma entrevista divulgada nesta quarta-feira (11).

"Estou menos confiante agora do que há alguns meses. Algo aconteceu. Estou muito menos confiante de que um acordo possa ser alcançado", disse o presidente americano em entrevista ao New York Post, gravada na segunda-feira.

"Não vejo o mesmo entusiasmo da parte deles para chegar a um acordo", acrescentou.

Irã e Estados Unidos, outrora aliados, mas em desacordo há quatro décadas, realizaram desde abril cinco rodadas de negociações, mediadas por Omã, para impedir que Teerã adquira armas nucleares.

Segundo o Irã, novas negociações estão agendadas para domingo. Trump anunciou que esta reunião ocorrerá na quinta-feira, enquanto o mediador de Omã não se pronunciou.

O Irã também alertou nesta quarta-feira que atacaria bases militares americanas no Oriente Médio em caso de conflito com os Estados Unidos.

