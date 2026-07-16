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EUA Trump estará na final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, mas jornalistas "ignoram" Apesar do anúncio, o assunto futebol não foi destaque durante conferência de imprensa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará sua 'estreia' na Copa do Mundo de 2026 na final entre Espanha e Argentina do próximo domingo, 19. O republicano estará no MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA), não antes de receber a Fifa para um encontro na Trump Tower, em Nova York.

A informação foi confirmada pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, em conferência de imprensa nesta quarta-feira, 16. Apesar do anúncio, o assunto futebol não foi destaque no encontro com os jornalistas, que focaram suas perguntas mais em questões geopolíticas, econômicas e do processo eleitoral do país.

"Na sexta-feira, o presidente viajará a Nova York para receber a Fifa na Trump Tower, seguida pela ida à final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina no domingo", anunciou a republicana. Na sequência, ela reforçou a posição oficial de que os Estados Unidos consideram a Copa um sucesso.

"Sua presença consolida o que foi a mais assistida, mais segura e Copa de maior sucesso da história da América", continuou. "Essa é uma conclusão de um torneio que mostrou a capacidade dos Estados Unidos de sediar grandes eventos", complementou a porta-voz.

Em seguida, anunciou que Trump faria "um grande anúncio" à população sobre a segurança do processo eleitoral americano e voltou o foco para números da economia no governo republicano e de políticas imigratórias. A Copa do Mundo não foi discutida.

Antes da final entre Espanha e Argentina, a interação mais marcante do presidente com o torneio havia sido na estreia da seleção dos Estados Unidos, em 12 de junho contra o Paraguai. Naquela ocasião, ele mandou um recado ao treinador Maurício Pochettino e ao resto do elenco por telefone.

"Eu só queria dizer que você é um cara e um treinador fantástico", disse Trump para o técnico argentino, à frente da equipe desde 2024. "E tudo por causa do seu desempenho e sucesso Eu sei o quão bons os jogadores são e acho que você tem uma boa chance de chegar longe. Então, eu só queria te desejar muita sorte", continuou, seguido de agradecimentos de Pochettino.

A decisão está marcada para as 16h do próximo domingo, 19. Antes, França e Inglaterra definem o terceiro lugar às 18h do sábado, 18, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Confira o chaveamento.

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