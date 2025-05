A- A+

EUA Trump estende prazo para tarifas de 50% sobre a União Europeia até 9 de julho Mudança de rota aconteceu após ligação com presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen

O presidente Donald Trump afirmou que estenderá o prazo para que a União Europeia enfrente tarifas de 50% até 9 de julho, após uma ligação telefônica com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

“Tivemos uma conversa muito agradável e concordei em adiar”, disse Trump a repórteres no domingo, a caminho de volta para Washington.

Von der Leyen afirmou mais cedo, no domingo, em uma postagem na rede X, que “a Europa está pronta para avançar nas negociações de forma rápida e decisiva”, mas que “um bom acordo” precisará de “tempo até 9 de julho”. Essa é a data em que a pausa de 90 dias de Trump sobre as chamadas tarifas recíprocas estava programada para terminar.

A UE estava prestes a enfrentar uma tarifa de 20% sob essas taxas recíprocas anunciadas em abril.

No entanto, na sexta-feira, Trump ameaçou impor uma tarifa mais alta, de 50%, à União Europeia, após reclamar que o bloco estava atrasando as negociações e atacando injustamente empresas norte-americanas com processos e regulamentações.

Na semana passada, a União Europeia apresentou uma proposta comercial revisada aos Estados Unidos, na tentativa de impulsionar as negociações. O chefe de comércio do bloco, Maros Sefcovic, conversou por telefone na sexta-feira com seu homólogo americano, Jamieson Greer.

A mais recente ameaça tarifária de Trump impactaria US$ 321 bilhões em comércio de bens entre EUA e UE, reduziria o Produto Interno Bruto dos EUA em cerca de 0,6% e elevaria os preços em mais de 0,3%, segundo cálculos da Bloomberg Economics.

