Trump: estou instruindo meus representantes a comprarem US$ 200 bilhões em títulos hipotecários
Em publicação na Truth Social, o republicano afirmou que isso fará com que as taxas de hipoteca caiam
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (8) que está instruindo seus representantes a comprarem US$ 200 bilhões em títulos hipotecários.
Em publicação na Truth Social, o republicano afirmou que isso fará com que as taxas de hipoteca caiam, os pagamentos mensais diminuam e o custo de possuir uma casa sejam mais acessíveis.
"É um dos meus muitos passos para restaurar a acessibilidade, algo que a administração Biden absolutamente destruiu", acrescentou.
Leia também
• Europa deveria levar Trump "a sério" em relação à Groenlândia, adverte Vance
• Trump diz que EUA "atingirá muito duramente" o Irã se "matar manifestantes"
• Senado dos EUA aprova resolução para barrar Trump contra Venezuela
Trump justificou a compra pontuando que escolheu não vender a Fannie Mae e a Freddie Mac em seu meu primeiro mandato e que agora elas valem muitas vezes esse valor, com "US$ 200 bilhões em dinheiro".
Mais cedo, o diretor da Agência Federal de Financiamento Habitacional (FHFA, na sigla em inglês), Bill Pulte, afirmou que o presidente tomará uma decisão sobre uma possível oferta pública inicial (IPO) para a Freddie Mac e a Fannie Mae dentro dos próximos um ou dois meses.