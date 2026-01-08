A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump: estou instruindo meus representantes a comprarem US$ 200 bilhões em títulos hipotecários Em publicação na Truth Social, o republicano afirmou que isso fará com que as taxas de hipoteca caiam

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (8) que está instruindo seus representantes a comprarem US$ 200 bilhões em títulos hipotecários.

Em publicação na Truth Social, o republicano afirmou que isso fará com que as taxas de hipoteca caiam, os pagamentos mensais diminuam e o custo de possuir uma casa sejam mais acessíveis.

"É um dos meus muitos passos para restaurar a acessibilidade, algo que a administração Biden absolutamente destruiu", acrescentou.

Trump justificou a compra pontuando que escolheu não vender a Fannie Mae e a Freddie Mac em seu meu primeiro mandato e que agora elas valem muitas vezes esse valor, com "US$ 200 bilhões em dinheiro".

Mais cedo, o diretor da Agência Federal de Financiamento Habitacional (FHFA, na sigla em inglês), Bill Pulte, afirmou que o presidente tomará uma decisão sobre uma possível oferta pública inicial (IPO) para a Freddie Mac e a Fannie Mae dentro dos próximos um ou dois meses.



