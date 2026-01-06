Ter, 06 de Janeiro

EUA

Trump estuda "várias opções" para Groenlândia, inclusive a militar

Mandatário deixou "claro que adquirir a Groenlândia é uma prioridade para a segurança nacional dos Estados Unidos"

Primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, pediu a retomada das negociações com os Estados Unidos, após o presidente Donald Trump reiterar seu desejo de anexar o território ártico rico em minerais.Primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, pediu a retomada das negociações com os Estados Unidos, após o presidente Donald Trump reiterar seu desejo de anexar o território ártico rico em minerais. - Foto: Frederick Florin / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cogita vários caminhos para anexar a Groenlândia, e recorrer ao Exército é "sempre uma opção", informou a Casa Branca nesta terça-feira (6).

O mandatário deixou "claro que adquirir a Groenlândia é uma prioridade para a segurança nacional dos Estados Unidos e que é vital para dissuadir nossos adversários na região do Ártico", declarou a secretária de imprensa Karoline Leavitt em um comunicado sobre o território semiautônomo pertencente ao reino da Dinamarca.

"O presidente e sua equipe estão debatendo várias opções para alcançar esse importante objetivo para a política externa e, obviamente, recorrer ao Exército americano é sempre uma opção à disposição do comandante em chefe", acrescentou.

