EUA

Trump diz que Europa está em um caminho 'muito ruim' devido à migração

"É muito ruim para as pessoas. Não queremos que a Europa mude tanto. Eles estão tomando um caminho muito ruim", acrescentou Trump

"A Europa precisa ter muito cuidado", afirmou Trump sobre migração em massa ao Velho Continente"A Europa precisa ter muito cuidado", afirmou Trump sobre migração em massa ao Velho Continente - Foto: Andrew CabalLero-Reynolds/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu nesta segunda-feira (8) que a Europa está "em um caminho muito ruim", em um ataque feito dias depois de Washington publicar sua nova estratégia de segurança, na qual critica o Velho Continente pela migração em massa.

Trump criticou uma "desagradável" multa de 140 milhões de dólares (R$ 760 milhões) imposta pela União Europeia à rede social X, do magnata tecnológico Elon Musk, embora tenha admitido que não sabia muito a respeito.

"A Europa precisa ter muito cuidado. [Eles] estão fazendo muitas coisas. Queremos manter a Europa como Europa", disse Trump a jornalistas na Casa Branca.

"É muito ruim para as pessoas. Não queremos que a Europa mude tanto. Eles estão tomando um caminho muito ruim", acrescentou o republicano.

 

Os comentários do mandatário ocorrem após as críticas registradas na nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos publicada na semana passada, que descreveu a Europa como excessivamente regulamentada e afirmou que o continente enfrenta uma "aniquilação civilizacional" devido à migração.

Em uma linguagem incomum ao se referir a aliados, a estratégia afirma que a administração Trump estaria "cultivando a resistência ao rumo atual da Europa dentro das nações europeias".

Trump e os europeus também têm divergido cada vez mais sobre os planos dos Estados Unidos para pôr fim à guerra na Ucrânia, já que temem que Washington pretenda forçar Kiev a ceder território à Rússia.

O Kremlin saudou as mudanças na estratégia de Trump, e no sábado um funcionário afirmou que ela era "em grande medida consistente" com a visão da Rússia.

A postura de Trump em relação à Europa reflete a de Musk, ex-aliado do presidente, que tem feito repetidas declarações incendiárias sobre a migração na UE.

Musk afirmou, após o X ser multado por violar as normas digitais da UE, que o bloco deveria ser "abolido". Bruxelas minimizou suas declarações como "completamente loucas".

