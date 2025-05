Trump exclui jornalistas de viagem presidencial para o Oriente Médio e gera críticas

A- A+

O grupo que representa os jornalistas credenciados na Casa Branca manifestou "preocupação profunda" nessa segunda-feira (12) após a exclusão de repórteres de grandes agências de notícias de uma viagem oficial do presidente Donald Trump ao Oriente Médio.



Nenhum jornalista das agências Associated Press (AP), Bloomberg ou Reuters embarcou no Air Force One, onde tradicionalmente presidentes dos Estados Unidos respondem a perguntas durante o trajeto.

Segundo a AP, em nota, a Associação de Correspondentes da Casa Branca (WHCA, na sigla em inglês) criticou a medida, destacando o papel fundamental dessas agências para a transparência governamental.

“Seus relatórios são distribuídos rapidamente para milhares de veículos de notícias e milhões de leitores em todo o mundo todos os dias, para que todos tenham igual acesso à cobertura da presidência”, afirmou a entidade. “Essa mudança é um desserviço a todos os americanos que merecem saber o que seu líder eleito está fazendo, o mais rápido possível.”

A decisão ocorre em meio a uma disputa jurídica entre a Casa Branca e a Associated Press. A agência foi impedida de cobrir eventos menores após recusar-se a adotar a nomenclatura "Golfo da América", determinada por ordem executiva de Trump para substituir o tradicional "Golfo do México".

Em resposta a esse impasse, a Casa Branca implementou uma nova política de rodízio para a imprensa escrita, incluindo as agências de notícias, restringindo seu acesso a eventos no Salão Oval e ao Air Force One. A Reuters, por exemplo, só teve um repórter presente durante a recente viagem de Trump ao Vaticano, por ocasião do funeral do Papa Francisco.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, foi procurada, mas não retornou os pedidos de comentário até o fechamento desta edição.

