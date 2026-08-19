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EUA Trump: exercícios com Coreia do Sul pareciam insultos contra Norte, que tem se comportado bem Presidente americano afirmou ter boa relação com Kim Jong Un e criticou os exercícios militares conjuntos entre Washington e Seul

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que os exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul "pareciam insultos" contra a Coreia do Norte, que, na visão dele, "tem se comportado bem". Em comentários a repórteres no período da tarde desta quarta-feira, ele também admitiu ter uma boa relação com o presidente norte-coreano Kim Jong Un.

"Temos boas reuniões e nos falamos. Não vejo qualquer conflito acontecendo nos próximos dois anos e meio. Enquanto eu for presidente, Coreia do Sul e Japão estão mais seguros", disse Trump. "Muitos exercícios militares me parecem insultantes contra alguém que tem se comportado muito bem".

O republicano afirmou ainda que a quantidade de exercícios militares lhe pareceu exagerada após a Coreia do Sul recusar-se a participar de operações no Estreito de Ormuz, após o início da guerra contra o Irã. "Não fiquei feliz quando pedimos ajuda e disseram 'não'", frisou.

Trump fez os comentários após uma reunião na Casa Branca com executivos da indústria de criptomoedas, incluindo Coinbase, Robinhood e BitCo. Na ocasião, ele comentou ainda sobre a liderança americana em inteligência artificial (IA) e o acordo comercial com o Canadá, além de criticar o "nível elevado" das taxas de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

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