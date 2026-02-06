A- A+

DIPLOMACIA Trump expressa apoio à primeira-ministra do Japão antes das eleições A líder ultranacionalista dissolveu o Parlamento do Japão no fim de janeiro e convocou eleições antecipadas para 8 de fevereiro

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, reforçou nesta sexta-feira (6) sua posição de favorita para as eleições legislativas antecipadas do fim de semana, após receber o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para consolidar sua maioria conservadora.

A líder ultranacionalista, a primeira mulher a governar o país asiático, dissolveu o Parlamento do Japão no fim de janeiro e convocou eleições antecipadas para 8 de fevereiro, em busca do respaldo público às suas medidas que pretendem proteger as famílias do aumento dos preços e ampliar os gastos com defesa.

Takaichi convocou a eleição para impulsionar o Partido Liberal Democrata (PLD, nacionalista de direita), cuja coalizão de governo atualmente tem maioria estreita na Câmara Baixa.

As pesquisas preveem uma ampla vitória do PLD. Trump, recebido por Takaichi com grande pompa em novembro em Tóquio, anunciou publicamente seu apoio na quinta-feira.

"Os resultados são muito importantes para o futuro do país. A primeira-ministra Takaichi já demonstrou ser uma líder forte, poderosa e sábia, que ama verdadeiramente seu país", afirmou em uma publicação na plataforma Truth Social.

O presidente americano acrescentou que está "ansioso" para recebê-la na Casa Branca em 19 de março. Estados Unidos e Japão trabalham para alcançar um acordo comercial "muito substancial" e cooperam na área de segurança nacional, afirmou Trump, que expressou "apoio total e absoluto" a Takaichi.

Líder ultraconservadora e admiradora de Margaret Thatcher, a primeira-ministra japonesa, de 64 anos, tornou-se em outubro a quinta chefe de Governo do país em cinco anos, depois que o PLD perdeu a maioria nas duas Câmaras do Parlamento.

Popular entre a população e, em particular, entre os jovens, apesar de suas posições conservadoras, ela virou um fenômeno nas redes sociais.

