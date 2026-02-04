Trump fala em 'abordagem mais suave' sobre imigração após protestos em Minneapolis
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (4) ter aprendido uma "abordagem mais suave" para sua política migratória após os protestos em Minneapolis que resultaram em dois mortos por agentes federais do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês).
"Ainda assim é preciso ter firmeza", afirmou Trump à NBC News, após afirmar estar lidando com criminosos.
O presidente também disse que foi sua a decisão de retirada "imediata" de 700 policiais do ICE em Minneapolis. "Não foi algo que eu fiz apenas porque quis. Estamos esperando que eles governo de Minnesota libertem prisioneiros, nos entreguem os assassinos que estão detendo, e todas as pessoas ruins", disse.
A retirada dos agentes federais foi anunciada nesta manhã pelo czar da fronteira, Tom Homan. Aproximadamente 3.000 agentes federais estão atualmente mobilizados no Estado.