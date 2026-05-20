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DIPLOMACIA Trump fala em dar "uma chance" para avanços diplomáticos com o Irã Em outra frente, o presidente americano reiterou nesta quarta-feira (20) que "não tem pressa" em relação às negociações

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou nesta quarta-feira (20) que "não tem pressa" em relação às negociações com o Irã e indicou que pretende dar "uma chance" para avanços diplomáticos. "Vamos dar uma chance a isso. Não estou com pressa", declarou o republicano.

Em declarações à imprensa antes de embarcar para Connecticut, onde fará um discurso em um evento da Guarda Costeira, Trump também voltou a comentar a relação com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ao afirmar que o líder israelense "fará o que eu quiser que ele faça", em meio às discussões sobre a condução da crise no Oriente Médio.

Em outra frente, o presidente americano disse que conversará com o líder de Taiwan antes de decidir sobre um novo pacote de venda de armas à ilha, sem especificar quando ocorrerá o contato. Segundo Trump, os EUA "vão trabalhar no problema de Taiwan" e reforçou que o tema foi discutido durante reuniões recentes com o presidente da China, Xi Jinping, em Pequim.

As declarações ampliam as dúvidas sobre a postura de Washington em relação a Taiwan. Na semana passada, Trump afirmou que ainda decidirá sobre um novo pacote de armas para a ilha após discutir o tema diretamente com Xi. O republicano também descreveu Taiwan como uma "moeda de troca muito boa" nas negociações com a China, o que gerou preocupação em Taipé. Em resposta, o presidente taiwanês, Lai Ching-te, afirmou que as compras de armas dos EUA são um elemento central de dissuasão e estabilidade regional.

Trump também comentou a aproximação entre China e Rússia, afirmando que considera "ótimo" o encontro entre Xi e o presidente russo, Vladimir Putin. "Tenho boas relações com ambos", disse. "Mas ainda acho que minha recepção por Xi foi melhor do que a de Putin. Superamos eles nisso."

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