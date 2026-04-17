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Conflito

Trump fala em 'dia histórico' para o Líbano, após anúncio de trégua com Israel

Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acatou a trégua, mas informou que não retirará as tropas do território libanês

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Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump  - Foto: Jim Watson / AFP

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a quinta-feira, 16, "pode ter sido um dia histórico para o Líbano" e que "coisas boas estão acontecendo".

O comentário foi publicado na rede Truth Social horas após a entrada em vigor do cessar-fogo entre o Líbano e Israel.

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O grupo xiita Hezbollah, baseado no Líbano, e Israel voltaram a se atacar mutuamente após o lançamento da ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, no dia 28 de fevereiro.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acatou a trégua, mas informou que não retirará as tropas do território libanês.

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